Всі розділи
Укр / Рус

У Києві слідом за Одесою відкриється Apple Shop

Понеділок, 18 лютого 2019, 18:18
 

На початку березня відкриється перший у Києві Apple Shop.

Про це повідомляється у прес-релізі Asbis Ukraine, офіційного дистриб'ютора Apple в Україні.

Apple Shop площею 75 квадратних метрів відкриється у магазині "МегаЦитрус" за адресою Хрещатик, 29.

Всі представлені пристрої супроводжуються офіційною гарантією від Apple, відвідувачі матимуть змогу їх протестувати. консультанти магазину пройшли навчання у сертифікованих тренерів Apple.

"Концепція Apple Shop в Україні розвивається, і після успішного запуску в Одесі влітку 2018 року ми на порозі відкриття найбільшої торгівельної точки бренду в самому центрі столиці", - заявили в Asbis Ukraine.

Незабаром ще один Apple Shop буде відкрито в ТРЦ Lavina.

Нагадаємо, перший в Україні Apple Shop відкрився в Одесі у липні 2018 року.

Восени 2019 року компанія Apple збирається випустити три нові моделі iPhone.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Apple гаджети

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Apple усунула баг в FaceTime, що дозволяв шпигувати за людьми 11 лютого 2019, 09:44
У FaceTime від Apple знайшли баг, що дозволяє підслуховувати за користувачами 29 січня 2019, 12:34
Випуск зарядного килимка Apple зрушив з мертвої точки 15 січня 2019, 15:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті