У Києві слідом за Одесою відкриється Apple Shop

На початку березня відкриється перший у Києві Apple Shop.

Про це повідомляється у прес-релізі Asbis Ukraine, офіційного дистриб'ютора Apple в Україні.

Apple Shop площею 75 квадратних метрів відкриється у магазині "МегаЦитрус" за адресою Хрещатик, 29.

Всі представлені пристрої супроводжуються офіційною гарантією від Apple, відвідувачі матимуть змогу їх протестувати. консультанти магазину пройшли навчання у сертифікованих тренерів Apple.

"Концепція Apple Shop в Україні розвивається, і після успішного запуску в Одесі влітку 2018 року ми на порозі відкриття найбільшої торгівельної точки бренду в самому центрі столиці", - заявили в Asbis Ukraine.

Незабаром ще один Apple Shop буде відкрито в ТРЦ Lavina.

Нагадаємо, перший в Україні Apple Shop відкрився в Одесі у липні 2018 року.

Восени 2019 року компанія Apple збирається випустити три нові моделі iPhone.

Економічна правда