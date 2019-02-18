Найняті приватними особами робітники мають декларувати доходи — ДФС

Особи, які працюють за наймом у приватних осіб та отримують доходи без участі податкових агентів, мають їх задекларувати.

Про це повідомляється на сайті ДФС.

До таких доходів належать винагороди, які виплачуються хатнім працівницям, садівникам, няням, гувернанткам, будівельникам, водіям тощо.

"Податкові агенти – це всі підприємства, підприємці, а також особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність (адвокати, нотаріуси тощо), які нараховують та виплачують фізичним особам доходи у вигляді заробітної плати, гонорарів, винагород за разову роботу, дивідендів, премій тощо", - пояснила заступник начальника управління – начальник відділу адміністрування податку на доходи фізичних осіб Департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФС Тетяна Федченко.

"Такі податкові агенти відповідно до Податкового кодексу, відповідальні за нарахування та сплату податку на доходи фізичних осіб до бюджету. Тому якщо особа у 2018 році отримувала доходи тільки за участі податкових агентів, декларацію їй подавати не потрібно", – підкреслила Федченко.

Нагадаємо, українці подали понад 22 тисячі декларацій про майновий стан і доходи за 2018 рік, 335 платників податків задекларували доходи понад 1 мільйон гривень.