В Україні з’явився новий онлайн-сервіс для водіїв
21 грудня в Україні запрацював так званий електронний кабінет водія, в якому можна отримати будь-яку інформацію про власне авто та водійське посвідчення, оплатити адміністративні правопорушення, переглянути історію будь-якого автомобіля за VIN-кодом та записатися в чергу до сервісних центрів МВС.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.
За її даними, новий онлайн-сервіс доступний на сайті e-driver.hsc.gov.ua та на Урядовому порталі kmu.gov.ua у розділі "Електронні послуги". Доступ до е-кабінету здійснюватиметься за допомогою цифрового підпису, BankID або MobileID.
Зокрема, водії відтепер можуть зайти у свій е-кабінет та скористатися низкою послуг, наприклад, переглянути інформацію про свої водійські посвідчення (національне та міжнародне); дізнатися всю інформацію про свої транспортні засоби (технічні характеристики, право власності, історії авто); перевірити, чи не накладені обтяження на ТЗ; одержати повну інформацію про адмінпорушення.
"Аби скористатися всіма перевагами Кабінету, необхідно пройти електронну ідентифікацію. Це – обов’язкова умова доступу практично для всіх публічних послуг, що надає держава в онлайні. Відтепер українцям доступна мобільна ідентифікація, тобто MobileID, що передбачає інтеграцію цифрового підпису в SIM-карту вашого телефону. Тож е-послуги стають ще зручніші та доступніші для громадян", – пояснюють в МВС.
В е-кабінеті водій, зокрема, може:
- сформувати платіж та оплатити штраф;
- при замовленні індивідуальних номерних знаків перевірити, чи обраний знак вільний у даному регіоні, та одразу замовити макет;
- організувати візит до сервісного центру МВС, обравши зручні дату й час;
- перевірити будь-який транспортний засіб за VIN-кодом під час купівлі-продажу авто, тобто безкоштовно дізнатися про останню операцію з транспортним засобом, дату та місце його останньої реєстрації, рік випуску та загальні технічні характеристики.
"За 45,68 гривень користувачам електронного кабінету водія стане доступною інформація про кількість попередніх власників, участь авто у ДТП, наявність заборони на продаж або обтяжень, страхування тощо", - додають у прес-службі.
Проект реалізований за підтримки проекту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах"/TAPAS і Фонду Східна Європа.
Наразі сервіс працює у тестовому режимі.
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