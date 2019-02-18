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Російська залізниця лобіює імпорт двигунів з України — ЗМІ

Понеділок, 18 лютого 2019, 12:00
 

Компанія "Російська залізниця" просить уряд РФ скасувати заборону на ввезення двигунів і генераторів для будівництва та ремонту локомотивів.

Про це йдеться в листі "РЖД" на адресу Міністерства промисловості та торгівлі РФ, передає Belprauda.

Як наголошується в листі, постановою уряду РФ від 29 грудня 2018 року в Росію заборонено ввозити українські електричні двигуни та генератори (код ТН ЗЕД ЄАЕС 8501), електрогенераторні установки і обертові електричні перетворювачі (код ТН ЗЕД ЄАЕС 8502) для локомотивів.

У "РЖД" вказують, що в РФ виробляються аналоги зазначеної продукції, однак обсяги виробництва не забезпечують необхідного рівня виробництва тепловозів для реалізації інвестиційної програми придбання тягового рухомого складу на період 2019-2025 років.

"З огляду на те, що дана номенклатура використовується при виробництві та ремонті локомотивів, прошу ... розглянути питання підтримки вітчизняних виробників вищевказаної продукції в частині розвитку виробництва в рамках імпортозаміщення, а на період реалізації проекту з клопотанням щодо скасування заходів, що забороняють ввезення в РФ тягових електродвигунів і генераторів з підприємств України", - сказано в документі.

 
 

В Україні тягові електродвигуни для локомотивів виробляють харківський "Електротяжмаш" і "Смілянський електромеханічний завод".

У грудні 2018 року Росія заборонила ввезення ряду промислових і сільськогосподарських товарів з України.

Постанова затверджена на виконання указу президента РФ від 22 жовтня 2018 року №592 "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації".

Раніше значну частину цих позицій РФ вивела з режиму вільної торгівлі, обклавши їх імпорт митом.

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РФ залізниця промисловість

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