Маркарова: за 2 роки іноземці запустили в Україні низку підприємств

Міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що за останні два роки низка іноземних компаній відкрили в Україні свої підприємства.

Про це голова Мінфіну сказала в ефірі "Радіо Свобода".

За її словами, найбільше - на західній Україні, зокрема, у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

"Два роки тому ми активно намагалися залучити інвестиції, і нам вдалося у тому ж західному регіоні утворити цілі конгломерати, скажімо, ланцюжки доданої вартості німецької автомобільної промисловості, японська Fujikura, дуже багато менших німецьких компаній, які відкрили свої підприємства.

І у них зараз проблема - вони шукають робочу силу. Це нові робочі місця", - розповіла Маркарова.

Посилаючись на дані офісу UkraineInvest, вона підкреслила, що провідні німецькі автомобілі - Volkswagen чи BMW - містять українські запчастини.

"Зараз практично немає керма німецьких автомобілів, у таких авто як Volkswagen чи BMW, без запчастин, які зроблені в Україні. Фактично ці підприємства на західній Україні вже вбудовуються у європейські ланцюжки промисловості", - зазначила міністр.

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Українська правда