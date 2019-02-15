Після зміни постачальника електроенергії кияни заплатили майже 40 мільйонів не туди

Частина жителів Києва після переходу з 1 січня 2019 року на новий роздрібний ринок електроенергії помилково здійснила платежі за спожиту в січні електричну енергію на рахунки старого постачальника, сумарно перерахувавши йому майже 39 мільйонів гривень.

Про це повідомляється на сайті "ДТЕК Київські електромережі".

"Деякі кияни за звичкою оплатили послуги за спожиту в 2019 році електричну енергію на рахунки оператора системи розподілу "ДТЕК Київські електромережі". Станом на 1 лютого на його рахунки надійшло 39 млн грн", - розповів оператор.

У компанії, яка з початку 2019 року здійснює функції оператора системи розподілу, запевнили, що до кінця лютого самостійно повернуть кошти на особисті рахунки клієнтів постачальника універсальної послуги (ПУП) ТОВ "Київські енергетичні послуги".

"Клієнтам не потрібно оформляти для цього будь-які документи, писати заяви, дзвонити або особисто приходити до центрів обслуговування клієнтів. Процес продовжиться до кінця лютого", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Після старту з 1 січня 2019 року роздрібного ринку електроенергії, компанія "ДТЕК Київські електромережі" виконує роль оператора системи розподілу електроенергії в Києві, а її постачанням населенню та малим непобутовим споживачів займається ТОВ "Київські енергетичні послуги", яке було визначено постачальником універсальних послуг.

Нацкомісія відповіла на Топ-7 питань про припинення та відновлення електропостачання.

У 2018 році заборгованість споживачів за електроенергію в Україні зросла з 28,9 мільярда гривень до 33,6 мільярда гривень, або на 16%.

Економічна правда