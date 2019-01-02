З 2019 року українці платитимуть за електрику двом компаніям

З 1 січня 2019 року енергопослуги клієнтам в Україні надаватимуть дві різні компанії - оператор системи розподілу і компанія-постачальник електроенергії.

Зміни відбулися відповідно до закону "Про ринок електричної енергії".

Оператор системи розподілу здійснюватиме діяльність винятково з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж. Компанія-постачальник електроенергії буде займатися постачанням електроенергії споживачам, відповідати за нарахування платежів і розрахунки.

Як повідомляється на офіційному сайті "ДТЕК Київські електромережі", щоб продовжити споживати електроенергію як зазвичай, необхідно приєднатися до Публічного договору на постачання електроенергії постачальником універсальних послуг – "Київські енергетичні послуги", а також окремо – до договору про надання послуг із розподілу електроенергії "ДТЕК Київські електромережі".

"Клієнтам зовсім не потрібно спеціально відвідувати Центри обслуговування клієнтів або телефонувати до кол-центру, щоби приєднатися до цих договорів. Держава передбачила спрощену процедуру приєднання: усе, що необхідно зробити, – це продовжити користуватися послугами та своєчасно оплачувати рахунки. Клієнту необхідно зробити це в лютому 2019 року, у момент оплати послуг за січень 2019 року", - йдеться в повідомленні.

У клієнтів і надалі залишається всього один рахунок за електроенергію, у якому з’являться два окремі рядки: вартість послуг із розподілу та вартість електроенергії. Зміна в структурі тарифу не означає його збільшення.

Перший оновлений рахунок побутові клієнти отримають у лютому 2019 року за електроенергію, спожиту в січні. Всі розрахунки проводяться через постачальника електроенергії.

"Якщо ви оплачуєте рахунки через банк, інтернет-банкінг, у лютому 2019 року необхідно вказати нові реквізити отримувача – компанії-постачальника. Реквізити будуть на сайтах і в перших рахунках від постачальника, які будуть доставлені клієнтам у лютому 2019 року", - повідомили в ДТЕК.

Економічна правда