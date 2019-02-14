У "Нафтогазі" відреагували на 2,5–мільярдну пеню від Кабміну

НАК "Нафтогаз" сплатив дивіденди до держбюджету за підсумками 2017 року відповідно до графіку, який раніше був встановлений Кабінетом міністрів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

В "Нафтогазі" нагадали, що уряд дозволив компанії до 1 липня заплатити не всі дивіденди, а лише 35% від чистого прибутку.

Для інших 40% прибутку був розроблений графік погашення.

Нагадуємо:

Міністерство економічного розвитку та торгівлі нарахувало НАК "Нафтогаз України" пеню в розмірі 2,448 мільярда гривень за несвоєчасно виплачені дивіденди за підсумками 2017 року.

НАК оскаржив наказ про нарахування пені в суді.

Кабінет міністрів зобов'язав підприємства з держчасткою направити на виплату дивідендів 75% чистого прибутку за 2017 рік.

Уряд зобов'язав НАК направити до 30 червня 11,799 млрд грн (30% прибутку за 2017 рік) в якості дивідендів.

Ще 17,7 млрд грн (40% прибутку) були залишені нерозподіленими до прийняття окремого рішення.

Пізніше, іншим розпорядженням, Кабмін затвердив графік виплати "Нафтогазом" нерозподілених дивідендів в розмірі 40% від чистого прибутку за 2017 рік у державний бюджет.

Так, "Нафтогаз" в липні-вересні повинен був направити в бюджет по 0,5 млрд грн щомісяця, в жовтні-листопаді - ще 8,99 млрд грн, в грудні - ще 8,99 млрд грн.

Економічна правда