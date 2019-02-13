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Уряд нарахував "Нафтогазу" 2,5 мільярда пені

Середа, 13 лютого 2019, 13:05
 

Міністерство економічного розвитку та торгівлі нарахувало НАК "Нафтогаз України" пеню в розмірі 2,448 мільярда гривень за несвоєчасно виплачені дивіденди за підсумками 2017 року.

Про це йдеться в наказі міністерства №135 від 31 січня 2019 року, текст якого має в своєму розпорядженні  "Інтерфакс-Україна".

За даними агентства, НАК оскаржив наказ про нарахування пені в суді.

У МЕРТ посилаються на закон "Про управління об'єктами державної власності", згідно з яким дивіденди повинні бути виплачені до 1 липня.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів зобов'язав підприємства з держчасткою направити на виплату дивідендів 75% чистого прибутку за 2017 рік.

Уряд зобов'язав НАК направити до 30 червня 11,799 млрд грн (30% прибутку за 2017 рік) в якості дивідендів.

Ще 17,7 млрд грн (40% прибутку) були залишені нерозподіленими до прийняття окремого рішення.

Пізніше, іншим розпорядженням, Кабмін затвердив графік виплати "Нафтогазом" нерозподілених дивідендів в розмірі 40% від чистого прибутку за 2017 рік у державний бюджет.

Так, "Нафтогаз" в липні-вересні повинен був направити в бюджет по 0,5 млрд грн щомісяця, в жовтні-листопаді - ще 8,99 млрд грн, в грудні - ще 8,99 млрд грн.

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МЕРТ Нафтогаз прибуток

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