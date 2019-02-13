Гривня трохи зміцнилася до долара

Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 13 лютого на рівні 27,01 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,51 гривні (на 12 лютого - 30,59 гривні).

Нагадуємо:

12 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,96 - 27 гривні за долар.

12 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,07 - 27,11 гривні за долар.

Економічна правда