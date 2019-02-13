Гривня трохи зміцнилася до долара
Середа, 13 лютого 2019, 09:55
Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 13 лютого на рівні 27,01 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,51 гривні (на 12 лютого - 30,59 гривні).
Нагадуємо:
12 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,96 - 27 гривні за долар.
12 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,07 - 27,11 гривні за долар.
Економічна правда
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