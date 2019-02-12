Долар дорожчає на закритті міжбанку

12 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,07 - 27,11 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,07 - 27,11 гривні;

Євро - 30,58 - 30,62 гривні;

Російський рубль - 0,4123 - 0,4131 гривні.

Нагадуємо:

12 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,96 - 27 гривні за долар.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 12 лютого на рівні 27,05 гривні.

Економічна правда