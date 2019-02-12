Долар дорожчає на закритті міжбанку
Вівторок, 12 лютого 2019, 17:35
12 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,07 - 27,11 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,07 - 27,11 гривні;
Євро - 30,58 - 30,62 гривні;
Російський рубль - 0,4123 - 0,4131 гривні.
Нагадуємо:
12 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,96 - 27 гривні за долар.
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 12 лютого на рівні 27,05 гривні.
Економічна правда
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