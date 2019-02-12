Мінфін планує до кінця лютого залучити новий кредит під гарантію СБ

Міністерство фінансів України має намір найближчим часом здійснити запозичення під невикористану частину гарантії Світового банку.

Про це повідомила глава Мінфіну Оксана Маркарова під час щорічної інвестиційної конференції групи Dragon Capital у Києві у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми дуже активно працювали з СБ. Як ви знаєте, нам була надана гарантія за позиками. Найближчим часом ми повністю її використаємо", - сказала Маркарова.

Суму нової позики глава Мінфіну не уточнила, сказала, що вона ще обговорюється. Маркарова розраховує, що новий кредит буде залучено до кінця лютого.

Як повідомлялося, рада виконавчих директорів СБ 18 грудня 2018 року схвалила надання Україні гарантій в розмірі 750 млн доларів у якості підтримки державної політики.

Зазначена гарантія допоможе Україні залучити до державного бюджету на міжнародних ринках близько 1 млрд доларів.

В кінці грудня 2018 року Україна залучила у Deutsche Bank кредит на 349,3 млн євро. За кредитом була використана частина гарантії в сумі 375 млн доларів в еквіваленті у євро.

Кошти отримані двома траншами: транш "А" в розмірі 53,2 млн євро з терміном погашення чотири роки і транш "В" в розмірі 296,1 млн євро з терміном остаточного погашення 10 років (через чотири роки і шість місяців після залучення коштів позика підлягає поступовому погашенню певними сумами кожні півроку).