"Нафтогаз" відсудив понад 5 мільярдів у своєї "дочки"

Господарський суд Києва стягнув з оператора газотранспортної системи Укртрансгаз 5,187 мільярдів гривень на користь його материнської компанії НАК Нафтогаз.

Про це свідчить рішення суду від 31 січня, передає Liga.net.

Згідно з матеріалами суду, позов Нафтогазу проти Укртрансгазу пов'язаний з "неналежним виконанням умов контракту з постачання газу компанії в січні-квітні 2017 року".

Нафтогаз передав Укртрансгазу 1,518 млрд кубометрів газу на суму 13,398 млрд грн, але оплату в повному обсязі не отримав. Оператор ГТС залишився винен 2,048 млрд грн.

Суд постановив стягнути з Укртрансгазу 2,048 млрд грн основного боргу, а також 1,688 млрд грн пені, 332,4 млн грн 3% річних, 1,315 млрд грн інфляційних втрат та 611,3 млн грн судового збору.

Нагадаємо, нещодавно "Укртрансгаз" у рамках реалізації дорожньої карти анбандлінгу зареєстрував ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", необхідне для початку юридичного відділення від НАК "Нафтогаз України" функцій з транспортування газу.