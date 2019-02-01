Греція дозволила Wizz Air і Ryanair літати в Україну
П'ятниця, 1 лютого 2019, 12:16
Управління цивільної авіації Греції схвалило заявки лоукостів Wizz Air і Ryanair на польоти в Україну.
Про це повідомляє Liga.net.
Wizz Air дозволили почати польоти до Києва з Афін і Салонік з 31 березня 2019 року.
Ryanair зможе літати за маршрутом Афіни-Київ з 2 квітня.
Крім того, з 31 березня також почне літати з Афін в українську столицю грецька компанія Astra Airlines.
Ryanair вже відкрив продаж квитків. Він анонсував напрямок Київ-Афіни в листопаді 2018-го.
Як повідомлялося раніше, Ryanair з жовтня відкриє чотири нових напрямки з України до Німеччини.
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