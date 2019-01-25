Ryanair відкриє чотири нові рейси з України до Німеччини

Найбільша в Європі лоукост-авіакомпанія Ryanair з жовтня відкриє чотири нових напрямки з України до Німеччини.

Як повідомила прес-служба авіакомпанії, рейси будуть запущені з Києва до Дюссельдорфа, Франкфурт-Хана, Карлсруе/Баден-Бадена і Нюрнберга, інформує УНІАН.

Планується, що всі рейси будуть виконуватися двічі на тиждень.

Також у прес-службі повідомили, що у зв'язку з цією подією компанія запустила розпродаж квитків з Києва та Львова на всі рейси зі знижкою до 20% для поїздок у період з квітня по червень.

"Пропозиція скінчиться опівночі в суботу", - йдеться у повідомленні.

Ryanair з першого тижня квітня відкриє п'ять нових напрямків з України - до Дубліна, Софії, Пафоса, Манчестера і Афін.

Європейська правда