Світовий банк погіршив прогноз зростання світової економіки в 2019 році з 3% до 2,9% на тлі посилення ризиків і несприятливих чинників.

Про це йдеться в січневому огляді СБ "Перспективи світової економіки", передає "Інтерфакс-Україна".

Оцінка світового зростання за 2018 рік була знижена на 0,1 п.п., до 3%. У 2020-2021 роках очікується гальмування до 2,8%. Уповільнення зростання може стати наслідком скорочення обсягів торгівлі та інвестицій.

У січневому прогнозі з підзаголовком "Перспективи захмарюються" (Darkening Skies) Світовий банк відзначає, що деякі великі країни з ринковою економікою відчули серйозний тиск з боку фінансових ринків.

В цілому для цієї групи держав разом з країнами, що розвиваються прогноз на 2019 рік знижено на 0,5 п.п., до 4,2%, що буде відповідати темпам підвищення минулого року, які також були переглянуті (з 4,5% до 4,2%).

У 2020 році СБ передбачає посилення зростання до 4,5%, в 2021 році - до 4,6%.