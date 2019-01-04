Apple очікує падіння доходів через торгову війну США та Китаю
За підсумками першого кварталу 2019 року Apple планує отримати 84 млрд доларів доходу, що майже на 5 млрд менше, ніж очікувалося раніше.
Про це йдеться в листі голови компанії Тіма Кука до інвесторів.
Зниження прогнозу Кук пов’язує з погіршенням відносин між Китаєм та США та послабленням економіки Піднебесної.
За словами керівника компанії, зниження темпів продажів спостерігається і на інших ринках.
"Хоча ми очікували деяких викликів на ключових ринках, що розвиваються, ми не передбачали масштабів економічного уповільнення, особливо в Китаї", - написав він.
"Якщо подивитися на наші результати, то відставання від прогнозів на понад 100% щодо iPhone, Mac і iPad головним чином припадає на Китай", - заявив Кук.
Після публікації листа акції Apple на біржі NASDAQ опустилися на 8,24% і торгувалися позначці 144,9 долара.
Востаннє така ситуація була майже два роки тому.
Економічна правда
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