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Apple очікує падіння доходів через торгову війну США та Китаю

П'ятниця, 4 січня 2019, 15:13
 

За підсумками першого кварталу 2019 року Apple планує отримати 84 млрд доларів доходу, що майже на 5 млрд менше, ніж очікувалося раніше.

Про це йдеться в листі голови компанії Тіма Кука до інвесторів.

Зниження прогнозу Кук пов’язує з погіршенням відносин між Китаєм та США та послабленням економіки Піднебесної.

За словами керівника компанії, зниження темпів продажів спостерігається і на інших ринках.

"Хоча ми очікували деяких викликів на ключових ринках, що розвиваються, ми не передбачали масштабів економічного уповільнення, особливо в Китаї", - написав він.

"Якщо подивитися на наші результати, то відставання від прогнозів на понад 100% щодо iPhone, Mac і iPad головним чином припадає на Китай", - заявив Кук.

Після публікації листа акції Apple на біржі NASDAQ опустилися на 8,24% і торгувалися позначці 144,9 долара.

Востаннє така ситуація була майже два роки тому.

Економічна правда

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Apple США Китай

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