Найбільший після Маска власник акцій Tesla розкрив дані про свою частку

Ларрі Еллісон

Ларрі Еллісон, один із засновників Oracle Corp., розкрив дані про вкладення в Tesla Inc., повідомивши, що володіє 3 мільйонами акцій американського виробника електромобілів, які оцінюються в 1 мільярд доларів.

Про це йдеться у заяві, направленій до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), передає "Інтерфакс-Україна".

Таким чином, Еллісону належить 1,75% акцій Tesla, і він посідає другу позицію серед найбільших індивідуальних інвесторів компанії після її засновника Ілона Маска.

Маску належить близько 20% Tesla.

Еллісон володіє часткою Tesla не безпосередньо, а через Lawrence J. Ellison Revocable Trust.

Під час зустрічі з аналітиками в жовтні Еллісон повідомляв, що частка в Tesla є другою з його найбільших інвестицій, а також назвав себе "близьким другом" Маска.

Наприкінці грудня 2018 року Еллісон увійшов до ради директорів Tesla у рамках угоди з SEC, яка вимагала від компанії введення двох незалежних представників до ради директорів. Крім Еллісона, новим членом ради директорів Tesla стала HR-директор Walgreens Boots Alliance Inc. Кетлін Вілсон-Томпсон.

Минулого року Маск погодився заплатити штраф у 20 млн доларів і полишити посаду голови ради директорів компанії, щоб врегулювати претензії SEC, яка звинуватила його у введенні в оману інвесторів.

Приводом для претензій SEC стала публікація Маском у серпні цього року серії твітів, які містили, як виявилося, неправдиву інформацію про швидкий викуп акцій компанії. Маск 7 серпня написав у Twitter, що планує викупити Tesla за ціною 420 доларів за акцію, тобто з 20% премією, за допомогою позикових коштів. При цьому він додав, що "фінансування забезпечене".

Через 17 днів після заяви Маск відмовився від планів зробити компанію приватною.

За даними SEC, насправді засновник Tesla не обговорював угоду з потенційними інвесторами і не мав підтвердження фінансування. При цьому всі заяви Маска супроводжувалися різкими коливаннями ціни акцій Tesla.

Акції Tesla додають у ціні 2,2% на торгах у вівторок.