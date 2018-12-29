Tesla оновила раду директорів після скандалу з Маском

Tesla після скандальних твітів засновника компанії Ілона Маска і втрати ним посади голови ради директорів назвала 2 нових незалежних директорів. Компанія зробила це у рамках угоди із Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC).

Про це повідомляє AFP.

До cкладу ради директорів Tesla ввели засновника компанії Oracle Ларрі Еллісона та глобального директора мережі Walgreens Кетлін Вілсон-Томпсон.

Зазначається, що Еллісон і Вілсон-Томпсон починають діяти у складі ради негайно.

Нагадаємо:

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила засновника Tesla Ілона Маска у шахрайстві - регулятори стверджували, що він ввів інвесторів в оману, коли повідомив про можливе виведення компанії з біржі та заявив про підтримку викупу акцій з боку інвестора, якого він знайшов.

Претензії комісії були пов'язані з твітами Маска від 7 серпня, коли він заявив про готовність викупити акції компанії з ринку по 420 доларів.

Пізніше SEC і Маск уклали угоду у справі про звинувачення бізнесмена у шахрайстві.

Відповідно до укладеної угоди, Маск повинен виплатити 20 млн доларів штрафу, компанія Tesla заплатить ще 20 мільйонів.

Також Маск був змушений піти з посади голови ради директорів - він не зможе бути переобраним на цю посаду 3 роки.

Українська правда