За рік серед зареєстрованих комерційних авто - лише чверть нових

Первинна реєстрація в Україні комерційних автомобілів (нових і старих) у 2018 році зросла на 20% порівняно з 2017 роком - до 51,5 тисяч одиниць.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

При цьому на нову техніку припала лише чверть первинних реєстрацій комерційних авто: попит у цьому сегменті зріс лише на 10% - до 12,7 тис. од., тоді як реєстрація імпортованих старих авто зросла майже на чверть - до 38 , 8 тис. од.

Лідером реєстрацій нових авто минулого року стали Renault, яким було видано 2,429 тис. номерів - на 13% більше, ніж роком раніше, друге місце - у Fiat: 1,327 тис. реєстрацій і приріст 13%.

Завершує трійку лідерів Mercedes-Benz, в активі якого 1,047 тис. реалізованих нових машин ("плюс" 28%).

Марка Renault лідирує і в сегменті старих імпортних автомобілів: за рік українську прописку отримали 9,407 тис. авто, що на 30% вище за торішній результат.

Другою за популярністю була марка Volkswagen, яких зареєстровано 4,941 тис. (на 15% більше).

На третьому місці, як і на ринку нових авто, Mercedes-Benz - 4,911 тис. од. ("плюс" 22%).

Нагадаємо, за підсумками минулого року українські номери отримали 116,8 тисяч імпортованих вживаних легкових автомобілів або вдвічі більше ніж у 2017 році.