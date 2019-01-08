Обміняти валюту можна буде у відділеннях пошти

Українці зможуть купити і продати іноземну валюту не тільки в банках або обмінних пунктах небанківських фінансових установ, а й в поштових відділеннях.

Про це повідомляє FinClub.

Відповідні зміни затверджені постановою НБУ і набувають чинності 7 лютого 2019 року одночасно з введенням в силу закону "Про валюту і валютні операції".

Згідно з постановою, оператори поштового зв'язку зможуть отримати в НБУ ліцензії на проведення банківських операцій за наявності більше 50 структурних підрозділів, які розташовуються на 50% території України; отриманні не менше 50% доходів від діяльності в сфері надання поштових послуг.

Регулятор пом'якшив умови видачі ліцензій на здійснення діяльності з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі небанківським фінансовим установам.

Зокрема, вдвічі зменшено мінімальний розмір власного капіталу НФУ до 5 млн грн з 10 млн грн за умови, що фінансова установа здійснюватиме таку діяльність з використанням не більше 50 структурних підрозділів.

Небанківські фінансові установи та національний оператор поштового зв'язку, які вже мають генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, матимуть шість місяців перехідного періоду, щоб привести свою діяльність у відповідність до нових вимог.

Нагадаємо, НБУ дозволив купувати валюту онлайн.