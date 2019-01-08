НБУ дозволить купувати валюту онлайн

Нацбанк ухвалив і оприлюднив нормативно-правові акти, які стануть основою для нової ліберальної системи валютного регулювання, передбаченої законом "Про валюту і валютні операції".

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Нова система валютного регулювання складається з восьми основних постанов НБУ, які замінили попередню базу з 56 нормативно-правових актів у сфері валютного регулювання.

Нове валютне регулювання передбачає понад 20 послаблень на валютному ринку, які будуть введені з 7 лютого 2019 року.

Зокрема, вдвічі збільшується граничний термін здійснення розрахунків за експортно-імпортними контрактами – до 365 днів; скасовується валютний нагляд за експортно-імпортними операціями до 150 тис. грн; дозволяється вільне використання рахунків юридичних осіб за кордоном (крім операцій з переказу коштів на такі рахунки).

Скасовуються також індивідуальні ліцензії на валютні операції – їх замінить система е-лімітів (2 млн євро на рік для юридичних осіб та 50 тис. євро на рік для фізичних осіб).

Скасовуються санкції у вигляді зупинення зовнішньоекономічної діяльності за порушення строків розрахунків, а також обмеження на дострокове погашення зовнішніх зобов'язань.

У той же час, дозволяється укладення валютних форвардів для хеджування експортно-імпортних і боргових операцій, здійснення операцій за рахунками юридичних осіб-нерезидентів в банках України.

Скасовується також процедура реєстрації зовнішніх запозичень, дозволяється оnline-купівля іноземної валюти фізичними особами (в межах ліміту купівлі готівкової валюти – до 150 тис. грн/день в еквіваленті).

Банкам дозволяється продавати своїм клієнтам державні цінні папери, номіновані в іноземній валюті, за іноземну валюту, а також дозволяється укладення валютних свопів з резидентами та нерезидентами.

Банки також можуть проводити безлімітні інвестиції в цінні папери інвестиційного класу.

Економічна правда