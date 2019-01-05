Надходження до бюджету зросли майже на 100 мільярдів — ДФС

Протягом січня-грудня 2018 року до загального фонду державного бюджету надійшло 729,4 млрд гривень платежів.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Як наголошується, ця сума на 15,2%, або на 96,5 млрд гривень більше, ніж у 2017 році.

"До загального фонду держбюджету у 2018 році спрямовано 390,6 млрд гривень податкових платежів, що на 18,7%, або на 61,5 млрд гривень більше, ніж у 2017 році", - йдеться у повідомленні.

"Митних платежів у січні-грудні 2018 року до загального фонду держбюджету перераховано у сумі 338,8 млрд гривень. Це майже на 11,5%, або на 35 млрд гривень перевищує показник 12 місяців 2017 року", - заявили у прес-службі.

Як повідомлялося, залишки коштів на єдиному казначейському рахунку станом на 1 січня 2019 року становили 9,861 мільярда гривень.

Економічна правда