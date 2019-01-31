У 2019 році зростання економіки уповільниться – НБУ

У 2019 році зростання реального внутрішнього валового продукту України уповільниться до 2,5% у порівнянні з минулим роком.

Про це йдеться у повідомленні Національного банку.

Як наголошується, за минулий рік українська економіка зросла максимально за сім років – на 3,3%, згідно з останніми оцінками Національного банку.

"Однак у 2019 році, як і раніше прогнозувалося, зростання реального ВВП уповільниться до 2,5%. Це пов’язано з жорсткою монетарною політикою, необхідною для зниження інфляції до цілі, та стриманою фіскальною політикою, зумовленою погашенням значних обсягів держборгу цього року", - йдеться у повідомленні.

"Крім того, очікується зниження врожаю зернових після рекорду, який зробив сільське господарство основним драйвером економічного зростання у 2018 році. Додатковим фактором буде поступове уповільнення глобальної економіки та обсягів світової торгівлі, зокрема, через вплив протекціоністських заходів у світі", - повідомляє регулятор.

Згідно з повідомленням, ключовим рушієм економічного зростання залишиться приватне споживання завдяки подальшому збільшенню реальних доходів населення – зарплат, пенсій, а також грошових переказів із-за кордону.

Нагадаємо, за прогнозами Національного банку, монетизація субсидій готівкою не повинна значно вплинути на інфляцію.

Економічна правда