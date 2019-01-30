Коболєв назвав умову, за якої "Нафтогаз" встановить лічильники споживачам

НАК "Нафтогаз України" готовий забезпечити домогосподарства лічильниками газу за свій рахунок за умови підписання зі споживачем контракту.

Про це повідомив на прес-конференції глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман 30 січня заявив, що Кабінет міністрів зобов'яже НАК "Нафтогаз України" забезпечити домогосподарства приладами обліку газу за свій рахунок.

"Нафтогаз" підтримує цю ініціативу, але нам потрібен прямий контракт зі споживачем, з тією людиною, яка хоче поставити лічильник", - сказав він.

За словами Коболєва, відповідний договір може підписати створена в структурі групи газопостачальна компанія.

Коболєв зазначив, що оптимальним рішенням пошуку джерела коштів для цих цілей є ослаблення дивідендного навантаження на компанію. При цьому він додав, що ця програма повинна бути передбачена у фінансовому плані "Нафтогазу".

"Одного джерела недостатньо. Оскільки це відносини між облгазом і споживачем, нам потрібен контракт з будь-ким з них. З облгазом це неможливо - вони проти, зі споживачем - ми з задоволенням візьмемо цього споживача, зробимо його своїм споживачем і будемо ставити лічильники", - пояснив глава НАК.

За його оцінкою, кількість абонентів, які на сьогодні не мають приладами обліку споживання газу, становить близько 3 млн.

Роздрібну вартість лічильника компанія оцінює в 1,2-1,3 тис. грн.