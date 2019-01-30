Україна вийшла з угоди з СНД, яка суперечить принципам ринкової економіки

Україна вийшла з угоди про загальні умови постачання товарів між організаціями держав-учасниць СНД.

Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні в середу без обговорення, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з пояснювальною запискою до проекту цієї постанови, угода втратила свою актуальність.

Зокрема, вона передбачає закріплення конкретних постачальників за конкретними покупцями, що суперечить принципам ринкової економіки, зазначено в документі.

Нагадаємо, раніше уряд продовжив обмеження на імпорт товарів з Росії до кінця 2019 року - для деяких російських товарів замість нульової ставки, яка діяла згідно з угодою про встановлення режиму вільної торгівлі між країнами СНД, від 2 січня 2016 року діє так званий режим "найбільшого сприяння" СОТ, що передбачає застосування вищих ставок ввізного мита.