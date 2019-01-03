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Велика інвесткомпанія придбала офісний центр в Києві

Четвер, 3 січня 2019, 18:30
 

Антимонопольний комітет дозволив інвесткомпанії Dragon Capital придбати офіс Фортуна-банку в Києві.

Про це повідомляє прес-служба комітету.

"Надано дозвіл компанії Dragon Capital Investments Limited на опосередковане (через ТОВ "Інвесткапітал") придбання активів у вигляді нежитлових приміщень, що належать Фортуна-банку в Києві", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє FinClub, 20 листопада компанія "Інвесткепітал" в ході аукціону придбала центральний офіс Фортуна-банку.

Фонд гарантування вкладів фізосіб виставив на продаж нежитлову будівлю площею майже 4 тис кв м, а також земельну ділянку площею 0,085 га на вул. Боричів Тік, 35-в Подільському районі Києва.

Згідно з паспортом аукціону, стартова ціна лота становила 127,3 млн грн (знижка 30% до попередньої ціни в 181,9 млн грн).

ТОВ "Інвесткепітал" створено в червні 2017 року, основним видом діяльності є надання в оренду та експлуатацію власного та орендованого майна.

Згідно з даними Єдиного держреєстру, учасниками компанії є "Фінансова компанія "Інвесткепітал" (99,98%), "Драгон Капітал Інвестментс" (0,02%). Кінцевим бенефіціаром вказано Томаш Фіала.

Раніше Dragon Capital завершила операцію з придбання у АТ "Укрсоцбанк" бізнес-парку Horizon Park Business Center площею 69 тисяч квадратних метрів.

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