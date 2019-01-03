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Гривня на міжбанку сильно зміцнюється після довгих вихідних

Четвер, 3 січня 2019, 13:10
 

3 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,52 - 27,58 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 12:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,49 - 27,52 гривні;

Євро - 31,25 - 31,28 гривні;

Російський рубль - 0,3974 - 0,3981 гривні.

Нагадуємо:

Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на період з 29 грудня 2018 року до 3 січня 2019 року на рівні 27,6883 гривні.

Офіційний курс гривні до долара за 2018 календарний рік підвищився на 1,3% з 28,06 гривні 1 січня 2018 року до 27,69 гривні 1 січня 2019 року.

Найвищий курс гривні до долара у 2018 році було зафіксовано 14 березня - 25,91 гривні. Найнижчий - 28,87 гривні 23 січня.

Економічна правда

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