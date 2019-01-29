Генерал СБУ, який керує обшуками в ІТ, фігурував у справі про вимагання — ЗМІ

36-річний генерал-майор Олександр Климчук очолює Департамент кібербезпеки СБУ, який представники ІТ-бізнесу звинувачують у тиску через обшуки, вилучення техніки і безпідставні кримінальні провадження.

Про це йдеться у розслідуванні Данила Мокрика для програми "Наші Гроші з Денисом Бігусом".

Кілька років тому Климчук був фігурантом справи про вимагання грошей у підприємця з Дніпра.

На аудіозаписі зафіксовано розмову між Климчуком, який тоді працював у СБУ у Дніпропетровській області, та підприємцем Олександром Смірновим, у якого той вимагав 10 тисяч доларів за закриття кримінальної справи.

Офіційна експертиза підтвердила: аудіозапис - справжній, і голоси на ньому дійсно належать Смірнову та Климчуку. Тим не менше, у 2015 році військова прокуратура закрила кримінальне провадження.

На думку слідства, Олександр Климчук не мав повноважень закривати справу проти Смірнова, тому з його боку не могло бути вимагання неправомірної вигоди. Смірнов двічі домагався поновлення розслідування через суд, але прокуратура знову закривала справу. Втретє підприємець до суду вже не пішов.

Журналістам, які готували сюжет, він сказав: "Ми це питання закрили. Я більше не хочу про це розмовляти".

У лютому 2017 року Олександр Климчук переїхав до Києва та очолив Департамент СБУ з контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки (відомий, як Департамент кібербезпеки). Після цього виникли гучні скандали з обшуками в офісах Dragon Capital та ІТ-компанії YouControl.

Наразі компанії YouControl лише почали повертати вилучену тоді техніку. До суду ця справа так і не потрапила.

Адвокат Денис Овчаров, який консультує ІТ-компанії, розповів, що наразі ще жодна із справ, в рамках яких правоохоронці проводили обшуки в "айтішників", не закінчилася судовим вироком, а у 80% випадків обшуки є абсолютно надуманими.

"ІТ-бізнес так динамічно розвивався в нашій країні, що в якийсь момент "айтішником" стало ставати легко, і при цьому є високий дохід. Ось цей принцип - "легкі гроші" - завжди привертав увагу правоохоронців. Тому що вони знають: якщо у людини є "легкі гроші", то вона з ними легко попрощається", - пояснив адвокат.

При цьому адвокат наголосив, що практично неможливо притягнути правоохоронців до відповідальності навіть за надуманий обшук.

"Наприклад, слідчий під час обшуку вилучив комп’ютер, а в рішенні суду не про обшук не було вказано права вилучати цей комп’ютер. Всі кажуть, що це - порушення. Насправді - ні. Слідчий при своїй роботі при обшуку може вилучати все, що вважає за потрібне. Безвідповідальність. Правоохоронці в масі своїй не несуть відповідальності за свої дії", - пояснив він.

Журналісти також з'ясували, що дружина начальника кібердепартаменту СБУ, Тетяна Климчук, сама займається ІТ-бізнесом. Вона має в Києві свою ІТ-школу "Смарт", є співзасновницею аналогічної школи у Дніпрі і ще однієї ІТ-компанії - ТОВ "Спортонлайн". Її брат, Павло Кузло - ФОП, який надає послуги з програмування.

На Павла Кузла оформлений триповерховий будинок з басейном у місті Дніпрі, який насправді належить Олександру Климчуку з дружиною. Зараз будинок виставлений на продаж, його мінімальна ціна - 120 тисяч доларів.

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