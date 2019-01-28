Всі розділи
Укр / Рус

У Приват24 запускають функцію продажу валюти

Понеділок, 28 січня 2019, 16:06

ПриватБанк відкриє функцію продажу валюти через мобільний додаток Приват24 з 7 лютого.

Про це йдеться у повідомленні банку.

Клієнти отримають можливість миттєво купувати й продавати у Приват24 долари та євро для зарахування на валютні картки або депозити з банківських карток у гривні в рамках встановленого НБУ ліміту до 150 тис. грн на добу, при цьому клієнти Privat24 купуватимуть переважно не більше 1 тис. доларів на добу.

Функція буде відкрита одночасно із введенням в дію закону "Про валюту та валютні операції".

Нагадаємо, ПриватБанк у березні 2019 року запустить нову версію Приват24 для Android і iOS.

Читайте такожНовий закон про валюту: що змінюється для населення і бізнесу

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Приват валюта

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Витрати "Нафтогазу" на тяжбу з "приватівцями" виросли до 7 мільйонів євро 24 січня 2019, 15:11
Стало відомо, коли запустять нову версію Приват24 22 січня 2019, 13:31
Група "Приват" знову змінила юрособи 739 заправок 22 січня 2019, 10:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті