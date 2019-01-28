У Приват24 запускають функцію продажу валюти

ПриватБанк відкриє функцію продажу валюти через мобільний додаток Приват24 з 7 лютого.

Про це йдеться у повідомленні банку.

Клієнти отримають можливість миттєво купувати й продавати у Приват24 долари та євро для зарахування на валютні картки або депозити з банківських карток у гривні в рамках встановленого НБУ ліміту до 150 тис. грн на добу, при цьому клієнти Privat24 купуватимуть переважно не більше 1 тис. доларів на добу.

Функція буде відкрита одночасно із введенням в дію закону "Про валюту та валютні операції".

Нагадаємо, ПриватБанк у березні 2019 року запустить нову версію Приват24 для Android і iOS.

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