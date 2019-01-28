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Норвегія інвестує в українську енергетику мільярд доларів — Гройсман

Понеділок, 28 січня 2019, 13:25
 

Потенційний обсяг норвезьких інвестицій в українську економіку може сягнути 1,5 мільярда доларів, з яких близько 800 мільйонів доларів – у відновлювальну енергетику.

Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман за підсумками українсько-норвезького ділового форуму, повідомляє Урядовий портал.

"Сьогодні підписали попередніх контрактів десь на 1,5 млрд доларів США, з них близько 1 млрд – це інвестиції у відновлювальну енергетику", - сказав Гройсман.

Він також додав, що спектр співпраці доволі великий: агросектор, ІТ, автомобілебудування. При цьому сегмент відновлювальної енергетики – це вітрова, сонячна та гідроенергетика.

"Далі контакти між українськими і норвезькими підприємцями будуть посилюватися. В кожному моєму візиті компонент економіки посідає важливе місце", - сказав прем'єр-міністр.

Захід відбувся в Осло в рамках офіційного візиту глави уряду до Королівства Норвегія.

Нагадуємо:

Директор Секретаріату Європейського Енергетичного співтовариства Янез Копач заявив, що закон на підтримку поновлювальної енергетики відкриє нову еру для інвестицій у відновлювальні джерела енергії в Україні.

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Економічна правда

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