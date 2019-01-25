Банкноти номіналом 500 євро більше не друкуватимуть

Європейський центральний банк з 27 січня припиняє друкувати банкноти номіналом 500 євро.

Про це повідомляється на сайті центробанку ЄС.

Відзначається, що центральні банки Німеччини і Австрії Deutsche Bundesbank та Oesterreichische Nationalbank продовжать випускати банкноти в 500 євро до 26 квітня 2019 року, після чого також припинять це робити.

При цьому 500-єврові банкноти залишаться платіжним засобом на території Єврозони.

Нова серія "Європа" буде складатися з банкнот номіналом 5, 10, 20, 50, 100 і 200 євро.

Як повідомили в прес-службі НБУ, українські банки також будуть обмінювати купюру, поки вона буде перебувати в обігу.

Раніше у НБУ розповіли про долю паперових гривень після появи нових монет.