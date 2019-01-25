Злочевський оформляє на свою компанію землю в порту "Южний"

Колишній міністр екології в уряді часів Віктора Януковича Микола Злочевський переоформляє права на раніше придбані його структурами земельні ділянки навколо причалу №38 в морському порту "Южний".

Про це свідчать матеріали Антимонопольного комітету, повідомляє enkorr.

В АМКУ надійшло звернення від однієї з основних компаній Злочевського Brociti Investments Limited про намір придбати контроль над іншою кіпрською компанією - Serfilana Commercial LTD. Це питання було винесено на розгляд комітету 24 січня.

На Brociti Investments Limited зареєстрований основний бізнес Злочевського - газовидобувна компанія Burisma.

Serfilana Commercial LTD станом на січень 2019 р володіє 4 українськими компаніями - ТОВ "Компанія Агростиль", "Компанія Техагро", "Техагро-Інвест" і "Інвестиційна компанія Агропром". Це 4 з 5 структур з оточення Злочевського, які влітку 2014 р придбали / взяли в оренду 80 га землі навколо причалу №38 морпорту "Южний" під розміщення споруд "морського транспорту".

Serfilana Commercial оформила контроль над цими компаніями два місяці тому - в листопаді 2018 р

У березні 2018 року з'явилася інформація про можливе будівництво структурами Миколи Злочевського нафтоперевалочного комплексу в порту "Южний".

У прес-службі Адміністрації морських портів України тоді підтвердили, що причал №38 придатний для облаштування нафтотерміналу.

Як повідомлялося раніше, фірма Злочевського продавала газ компаніям президента Петра Порошенка та його оточення.

У лютому ЕП повідомила, що Злочевський повернувся в Україну.