Всі розділи
Укр / Рус

У НБУ розповіли про долю паперових гривень після появи нових монет

П'ятниця, 18 січня 2019, 10:04
 

Українці зможуть необмежений період часу розраховуватися одночасно як новими монетами номіналами 1, 2, 5, 10 гривень, так і банкнотами відповідних номіналів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі регулятора.

Як заявили у прес-службі, паперові гроші відповідних номіналів перебуватимуть в обігу паралельно як з випущеними монетами в 1 і 2 гривні, так і з запланованими до випуску монетами в 5 і 10 гривень.

"Банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень не вилучатимуться з обігу, але з часом НБУ припинить друкувати ці банкноти й додатково поповнювати ними грошовий оборот. Банкноти відповідних номіналів випускатимуть лише для потреб колекціонерів", - пояснили в НБУ.

Стосовно строків введення в обіг нових монет номіналами 5 і 10 гривень, у НБУ повідомили, що це заплановано на 2019-2020 роки, але точну дату Нацбанк повідомить громадянам додатково за кілька місяців до їх введення - після ухвалення відповідного рішення правлінням НБУ.

Раніше голова НБУ Яків Смолій повідомив, що в Україні планують ввести в обіг монети номіналом 5 і 10 гривень, які поступово замінять купюри.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

НБУ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Офіційний курс: гривня трохи знизилася до долара та євро 18 січня 2019, 09:00
Нацбанк готується погіршити прогноз інфляції на 2019 рік 17 січня 2019, 19:34
Смолій дав надію на зниження облікової ставки 17 січня 2019, 18:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті