У НБУ розповіли про долю паперових гривень після появи нових монет

Українці зможуть необмежений період часу розраховуватися одночасно як новими монетами номіналами 1, 2, 5, 10 гривень, так і банкнотами відповідних номіналів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі регулятора.



Як заявили у прес-службі, паперові гроші відповідних номіналів перебуватимуть в обігу паралельно як з випущеними монетами в 1 і 2 гривні, так і з запланованими до випуску монетами в 5 і 10 гривень.

"Банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень не вилучатимуться з обігу, але з часом НБУ припинить друкувати ці банкноти й додатково поповнювати ними грошовий оборот. Банкноти відповідних номіналів випускатимуть лише для потреб колекціонерів", - пояснили в НБУ.

Стосовно строків введення в обіг нових монет номіналами 5 і 10 гривень, у НБУ повідомили, що це заплановано на 2019-2020 роки, але точну дату Нацбанк повідомить громадянам додатково за кілька місяців до їх введення - після ухвалення відповідного рішення правлінням НБУ.

Раніше голова НБУ Яків Смолій повідомив, що в Україні планують ввести в обіг монети номіналом 5 і 10 гривень, які поступово замінять купюри.