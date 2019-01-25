Чехи купили проблемні активи Фонду гарантування за 0,8% від номіналу

Портфель кредитів балансовою вартістю майже 300 млн доларів вдалося продати одному покупцеві - створеній місяць назад "дочці" чеської компанії.

Про це заявила заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут, передає FinClub.

"Чергова важлива і історична подія в історії ринку NPLs України. По-перше, продано найбільший пул непрацюючих кредитів балансовою вартістю близько 8 млрд гривень", - заявила Рекрут.

"По-друге, вперше покупцем став іноземний інвестор, який має досвід роботи з NPLs в Східній Європі, а саме - "дочка" чеської APS Holding. По-третє, продаж відбувся через систему Prozorro.Sale, але із залученням міжнародного консультанта", - написала вона.

Йдеться про пул активів 21 банку номінальним обсягом 294 млн доларів із забезпеченням в 367 млн ​​доларів. З них 66% забезпечення знаходиться в Києві і Київській області.

Найбільше забезпечення припадає на Дельта Банк, Банк Михайлівський, ВіЕйБі Банк і Платинум Банк. Радниками угоди виступили Exito Parnters і компанія Cohen & Company Financial Ltd.

Цей портфель був виставлений на торги за ціною 310,76 млн гривень. В ході торгів ціна впала на максимальні 80% - до 62,15 млн гривень (близько 0,77% від номіналу).

На останніх хвилинах торгів єдину заявку подало ТОВ "ЕйПіЕс Україна", що дозволило їй перемогти в аукціоні.

За даними YouControl, ТОВ "ЕйПіЕс Україна" створено трохи більше місяця тому - 7 грудня 2018 року - для діяльності в сфері фінансових послуг. Її очолив Володимир Чернецький - керівник львівських торгових компаній "Аксіома Успіху" і "Під боком".

100% капіталу ТОВ "ЕйПіЕс Україна" в розмірі 135 млн гривень сформувала чеська компанія STAR INVESTMENT CZ ONE S.R.O., яку контролюють громадяни Чехії Мартін Баєр і Томаш Хлоупек.

У пул входили активи 21 банку: ВіЕйБі Банку, Дельта Банку, банку "Софійський", Енергобанку, банку "Фінанси та Кредит", Фортуна-банку, Банку Михайлівський, "Київської Русі", Інтеграл-банку, "Національного кредиту", "Петрокоммерц -Україна", "Контракт", Артем-банку, Авант-банку, Укргазпромбанку, ВБР, ЮСБ банку, "Хрещатика", Імексбанку, Експобанку, "Платинума".

У портфель увійшло 335 кредитів: 42% кредитів за кількістю - кредити малим підприємствам, 36% - середнім, 20% - корпоративні позики, 2% - позики на купівлю автотранспорту. При цьому за сумою на корпоративні позики довелося 83%, на середні підприємства - 15%, малі - 2%, автотранспорт - менше 1%.

Напередодні Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав активів на 6,5 мільярда гривень з великим дисконтом.