Рада ухвалила закон про кредитний реєстр НБУ

Верховна Рада ухвалила закон про створення і впровадження кредитного реєстру Національного банку України і вдосконалення процесів управління кредитними реєстрами банків.

"За" проголосувало 226 депутатів.

Як зазначається, закон №7114-д є однією з умов співпраці України з Міжнародним валютним фондом і Європейським Союзом.

Проектом передбачена передача до Кредитного реєстру інформації по кредитах, заборгованість за якими становить більше 100 мінімальних заробітних плат.

Відтепер НБУ має надавати банкам інформацію з Кредитного реєстру, що становить банківську таємницю, визначену законом "Про банки і банківську діяльність".

Економічна правда