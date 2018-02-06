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Рада ухвалила закон про кредитний реєстр НБУ

Вівторок, 6 лютого 2018, 17:35

Верховна Рада ухвалила закон про створення і впровадження кредитного реєстру Національного банку України і вдосконалення процесів управління кредитними реєстрами банків.

"За" проголосувало 226 депутатів.

Як зазначається, закон  №7114-д є однією з умов співпраці України з Міжнародним валютним фондом і Європейським Союзом.

Проектом передбачена передача до Кредитного реєстру інформації по кредитах, заборгованість за якими становить більше 100 мінімальних заробітних плат.

Відтепер НБУ має надавати банкам інформацію з Кредитного реєстру, що становить банківську таємницю, визначену законом "Про банки і банківську діяльність".

Економічна правда

Рада НБУ кредити
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