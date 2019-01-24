Україна скасувала подвійне оподаткування з Швейцарією

Україна та Швейцарія підписали протокол про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на капітал.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив президент Петро Порошенко.

"Протокол між Урядом України і Швейцарською Федеральною Радою про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на капітал – підписано", - написав президент.

"Підписання цього протоколу створює сприятливі умови для інвесторів України та Швейцарії, стимулює ділову ініціативу підприємців, регулює питання міжнародного оподаткування доходів між державами та усуває податкову дискримінацію", - додав він.

Нагадаємо:

У квітні 2017 року Верховна Рада ратифікувала конвенцію між урядами України і Мальта про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи.

У березні 2018 року Міністерства фінансів України та Королівства Нідерландів погодили уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно.

Економічна правда