Horizon Capital інвестує 200 мільйонів доларів в український бізнес

Компанія Horizon Capital інвестує 200 млн доларів в українські експортно-орієнтовані компанії.

Про це ЕП повідомили у прес-службі Національної інвестиційної ради.

Як наголошується, під час засідання Національної інвесради у Давосі Horizon Capital зібрала орієнтований на Україну $200-мільйонний фонд Emerging Europe Growth Fund III, у створенні якого взяли участь нові та вже існуючі приватні та інституційні інвестори.

"Перевершивши свою першочергову мету в 150 млн доларів, EEGF III став найбільшим за останні 10 років фондом прямих інвестицій в Україну", - йдеться у повідомленні.

"Фонд має на меті підтримати експортно-орієнтовані українські компанії, що працюють передусім у сфері IT, а також сільського господарства, легкої промисловості та виробництва продуктів харчування", - повідомляє прес-службі.

Крім того, фонд планує інвестувати в компанії, що працюють в сегментах e-commerce, охорони здоров’я, фармацевтики, споживчих товарів і фінансових послуг.

Згідно з повідомленням, розмір інвестицій на кожну окрему компанію становитиме 5-20 млн доларів, які будуть інвестовані в наступні 2-3 роки.

"Якірним інвестором фонду став Western NIS Enterprise Fund, також до EEGF III залучені кошти ЄБРР, FMO, IFC, PROPARCO, DEG, IFU. Крім того, третину фонду склали кошти фундацій, сімейних офісів та інших приватних інвесторів", - йдеться у повідомленні.

Станом на зараз EEGF III здійснив шість інвестицій, п’ять з них в українські експортно-орієнтовані підприємства, що швидко розвиваються.

Фонд став першим фондом Horizon Capital, який інвестує в ІТ та експортно орієнтовані підприємства: перший Emerging Europe Growth Fund І в розмірі 132 млн доларів і другий - 370 млн доларів у 2008 році надавали інвестиції українським бізнесам, що фокусуються на внутрішньому ринку.

Раніше у Давосі відбулося підписання угоди між норвезькою NBT, французькою Total і Європейським банком реконструкції та розвитку щодо реалізації проекту вітрової енергетики "Сиваш".

Економічна правда