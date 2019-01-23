Гривня зміцнюється: курс на міжбанку, готівковому та "чорному" ринках

23 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,72 - 27,77 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:20 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,72 - 27,77 гривні;

Євро - 31,49 - 31,54 гривні;

Російський рубль - 0,4178 - 0,4188 гривні.

На готівковому ринку станом на 11:29 котирування гривні до долара становили 27,60 - 27,88 гривні. Євро купують за 31,31 гривні, продають за 31,79 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,69 - 27,80 гривні, євро - 31,54 - 31,65 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок та встановив його на 23 січня на рівні 27,89 гривні.

22 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,78 - 27,82 гривні за долар.

Економічна правда