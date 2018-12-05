Антимонопольники "ускладнили життя" тютюновому монополісту "Тедіс"
Антимонопольний комітет скасував ряд дозволів на узгоджені дії, видані в листопаді 2011 року терміном на 10 років найбільшому дистриб'ютору сигарет "Тедіс Україна".
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Згідно з оприлюдненим рішенням АМКУ, рішення про видачу в 2011 році дозволів приймалося при неповному з'ясуванні обставин, на підставі інформації заявника з приводу прогнозованих часток, які "Мегаполіс" буде займати на тютюновому ринку в результаті заявлених концентрацій та узгоджених дій, при тому, що ринок був монополізований вже в 2013 році.
В результаті розслідування АМКУ з'ясував, що "Мегаполіс" в період 2013 року - дев'яти місяців 2015 року зловживав монопольним становищем на ринку, тоді як узгоджені дії, дозвіл на які були видані комітетом в листопаді 2011 року створили тривалі (до листопада 2021 року) бар'єри для вступу в монополізований ринок потенційних конкурентів.
У зв'язку з цим дані рішення скасовано.
У відомстві зазначили, що рішення може бути оскаржене в Господарському суді міста Києва у двомісячний строк з дня його отримання.
Як повідомлялося, АМКУ в кінці 2016 року наклав на "Тедіс Україна" штраф у розмірі 431 млн грн за зловживання монопольним становищем, проте компанія оскаржила це рішення в суді. Пізніше Київський апеляційний господарський суд підтвердив необхідність сплати цього штрафу.
В кінці березня 2017 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомляв, що в рамках розслідування справи "монополіста тютюнового ринку України" проведено понад 100 обшуків.
Компанія є найбільшим дистриб'ютором сигарет в Україні: її частка на ринку, за даними АМКУ, становить понад 99%.
Детальніше про ситуацію навколо "Тедіс Україна" читайте у статті на ЕП: "Дали прикурити". Що Аваков і Луценко шукали у тютюнового монополіста
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