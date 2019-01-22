НБУ може знизити облікову ставку до 15-17% — банкіри

Національний банк України в січні суттєво не пом'якшуватиме монетарної політики, але до кінця року облікова ставка може знизитися до 15-17% із 18% річних.

Таку думку висловили банкіри, опитані агентством "Інтерфакс-Україна".

Так, за оцінкою голови правління Піреус Банку Сергія Наумова, найближчим часом облікову ставку може бути понижено не більше ніж на 0,5% в. п.

"Думаю, що облікова ставка найближчим часом буде понижена на 0,5%, не більше. Головна причина - тренд на зниження інфляції, а також необхідність дати ринку позитивний сигнал і тим самим спробувати створити умови для кредитування економіки", - сказав банкір.

При цьому він додав, що можливе погіршення інфляційного прогнозу центробанку в 2019 році суттєво не позначиться на планах НБУ пом'якшувати монетарну політику.

"Погіршення інфляційного прогнозу не є критичним у цьому разі. Головне, що інфляцію прогнозують в одну цифру, і вона буде меншою за показник минулого року. Думаю, цей прогноз здійсненний. Тому НБУ і припускає, що рівень облікової ставки знижуватиметься", - сказав він.

За оцінкою Наумова, загалом у 2019 році облікова ставка може і знижуватися, і зростати: можливе зниження відбудеться у весняно-літній період, підвищення - восени. "Загалом у 2019 році я чекаю на ставку в середньому на рівні 15-16% річних", - додав він.

Голова правління Айбокс Банку Галина Хейло вважає, що в січні облікова ставка залишиться без змін.

"Я не вбачаю причин для зниження облікової ставки в січні. У 2019 році мають відбутися пікові виплати за зовнішнім боргом, усе ще суттєвим залишається інфляційний тиск. Загострення політичної боротьби напередодні виборів президента може посилити тиск на курс гривні", - сказала Хейло.

За її оцінкою, НБУ в 2019 році може розпочати зниження облікової ставки, якщо не буде глибоких економічних і політичних потрясінь у країні. Але її зниження відбуватиметься поступово і незначними темпами: нижче за 17% річних облікова ставка у 2019 році навряд чи опуститься.

Банкір вважає, що суттєвіше зниження облікової ставки відбудеться в разі подальшого уповільнення інфляції. Вона нагадала, що чинний прогноз НБУ передбачає уповільнення інфляції до кінця 2019 року до 6,3% із 9,8% за підсумками 2018 року. Проте НБУ має намір погіршити інфляційний прогноз на поточний рік до близько 7%.

Аналогічної точки зору дотримується і начальник відділу з роботи з інвесторами Банку Кредит Дніпро Андрій Приходько: "Найімовірніше облікова ставка в січні залишиться без змін", - сказав він.

При цьому експерт додав, що ймовірність зниження облікової ставки у 2019 році є.

"Безумовно, ймовірність зниження облікової ставки є. Передумовами є відносна курсова стабільність, усе ще високі ціни на метали, хороший урожай та експортні можливості агросектору поточного маркетингового сезону", - сказав він.

"Крім того, уповільнення економіки в третьому кварталі 2018 року (2,8% зростання ВВП проти 3,8% у другому кварталі) показує, що економічне зростання все ще слабке, особливо в умовах турбулентності світової економіки. А ставки за кредитами вище за 20% річних явно економічному зростанню не сприяють", - додав банкір.

Водночас, додав Приходько, лише в першому кварталі 2019 року Україна має виплатити 59 млрд гривень за внутрішнім боргом (ОВДП), а щоб рефінансувати такий обсяг виплат новими випусками цінних паперів, треба підтримувати привабливі ставки.

Оскільки дохідність гривневих ОВДП безпосередньо прив'язана до облікової ставки, то суттєвого зниження облікової ставки, на його думку, не передбачається.



Крім того, вважає банкір, погіршення динаміки світової економіки та відповідний вплив на Україну у вигляді зниження експортної виручки змушуватиме НБУ підвищувати облікову ставку.

"Якщо гірший сценарій не буде реалізований і вплив на економічне зростання в країнах-імпортерах українського експорту, а також ціни на сировинні товари будуть нейтральними, то є передумови для обережного пом'якшення монетарної політики за умови дії програми МВФ і достатнього зовнішнього фінансування", - резюмував експерт.

Директор департаменту міжбанківського бізнесу РВС Банку Михайло Орлов вважає, що в 2019 році НБУ може поступово знизити облікову ставку до 15% річних.

"За сприятливої політичної та економічної ситуації в країні до кінця року облікова ставка може знизитися до 15% річних, що сприятиме зниженню кредитних ставок і пожвавленню економіки. Динаміка зниження облікової ставки залежатиме від результатів виборів і формування нової команди Кабінету міністрів", - сказав банкір.

Як повідомлялося, минулого тижня глава НБУ Яків Смолій заявив про наявність підстав для послаблення монетарної політики центробанку.

НБУ за підсумками попередніх двох засідань монетарного комітету, 13 грудня і 25 жовтня 2018 року, зберіг облікову ставку на рівні 18% річних.

До цього центробанк шість разів підвищував вартість грошей: із 12,5% до 13,5% річних 27 жовтня 2017 року, потім до 14,5% річних із 15 грудня 2017 року, до 16% річних з 26 січня 2018 року, до 17% річних із 2 березня 2018 року, до 17,5% річних із 13 липня та до 18% річних із 7 вересня.

Востаннє центробанк знижував облікову ставку - до 12,5% із 13% річних - 26 травня 2017 року.