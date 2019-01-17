Смолий дал надежду на снижение учетной ставки
Глава НБУ Яков Смолий напомнил, что жесткая монетарная политика была рассчитана на краткосрочную перспективу.
Об этом он заявил, отвечая на вопросы депутатов в Раде.
Смолий признал, что учетная ставка в Украине сейчас слишком высокая (18%).
"Жесткая монетарная политика была связана с тем, что в 2014-2015 гг. уровень инфляции достигал выше 47%", - пояснил Смелый.
Он отметил, что меры НБУ оказались действенными и инфляцию удалось снизить.
"Нацбанк может принять решение о смягчении монетарной политики", - сказв Смолий.
По его словам, это решение будет обсуждаться на заседании монетарного комитета в январе. Будет оценено влияние макроэкономической ситуации, внешних и внутренних факторов.
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