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Смолий дал надежду на снижение учетной ставки

Четверг, 17 января 2019, 18:05
 

Глава НБУ Яков Смолий напомнил, что жесткая монетарная политика была рассчитана на краткосрочную перспективу.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы депутатов в Раде.

Смолий признал, что учетная ставка в Украине сейчас слишком высокая (18%).

"Жесткая монетарная политика была связана с тем, что в 2014-2015 гг. уровень инфляции достигал выше 47%", - пояснил Смелый.

Он отметил, что меры НБУ оказались действенными и инфляцию удалось снизить.

"Нацбанк может принять решение о смягчении монетарной политики", - сказв Смолий.

По его словам, это решение будет обсуждаться на заседании монетарного комитета в январе. Будет оценено влияние макроэкономической ситуации, внешних и внутренних факторов.

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НБУ

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