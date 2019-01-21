МВФ погіршив прогноз зростання світового ВВП

Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив свій жовтневий прогноз зростання світового ВВП до 3,5% з 3,7%.

Про це йдеться у січневому огляді світової економіки (World Economic Outlook, WEO), передає "Інтерфакс-Україна".

У 2020 році МВФ очікує зростання світової економіки на 3,6%

Прогноз для країн із ринком, що формується, і країн, що розвиваються на поточний рік також знижено на 0,2 п.п. - до 4,5%, у 2020 році зростання прискориться до 4,9%, вважає МВФ.

Оцінку зростання економіки Індії в 2019 році підвищено на 0,1 п.п. - до 7,5%, в 2020 році очікується прискорення зростання до 7,7%. Прогноз зростання китайської економіки на поточний рік залишився тим самим - 6,2%, у наступному році очікується таке ж зростання. ВВП Бразилії, на думку МВФ, виросте в 2019 році на 2,5% (раніше очікувалося підвищення на 2,4%).

В економіках країн СНД у 2019 році МВФ прогнозує зростання на 2,2% (раніше оцінювався в 2,4%). Без урахування Росії, зростання економіки якої погіршено на 0,2 п.п. - до 1,6%, ВВП країн СНД поточного року зростатиме темпами на рівні 3,7% (раніше очікувалося зростання в 3,6%), у 2020 році - також 3,7%.

Оцінку зростання ВВП розвинених країн у 2019 році знижено на 0,1 п.п. - до 2%, у 2020 році, на думку фонду, відбудеться уповільнення зростання до 1,7%.

Прогноз зростання економіки США залишився незмінним - 2,5% і 1,8% відповідно. У країнах єврозони, за оцінкою МВФ, ВВП виросте у 2019 році на 1,6% (у жовтні зростання оцінювалося у 1,9%), у 2020 році - на 1,7%.

Оцінку зростання економіки Японії підвищено на 0,2 п.п. - до 1,1% і 0,5% відповідно.

Прогноз зростання ВВП Великобританії на 2019 рік не змінився - 1,5%, у 2020 році підйом може становити 1,6%.

Нагадаємо, раніше МВФ спрогнозував, що інфляція в Україні за підсумками 2019 року становитиме 7%.