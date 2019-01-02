Екстрадиції Фірташа може посприяти звіт McKinsey для Boeing — NYT

Запит на екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа американські прокурори аргументували звітом консалтингової фірми McKinsey для компанії Boeing.

Про це пише The New York Times.

Як зазначається в матеріалі, Boeing попросив McKinsey оцінити можливість видобутку титану в Індії для виробництва літака 787 Dreamliner.

Виробник літаків розраховував залучити посередника - компанію Bothli Trade, яка належить Фірташу - для прискорення бюрократичних процедур.

На думку NYT, "прискорення процедур" полягало у видачі хабарів індійським чиновникам. Український олігарх також назвав 8 представників індійської влади, які могли б посприяти Boeing. Їх імена були опубліковані на слайді презентації PowerPoint, який пізніше став доказом у справі.

Прокурори назвали документ "чітким доказом" того, що підприємство Фірташа повідомило Boeing "про план підкупу державних посадових осіб Індії, який вже був на стадії реалізації".

Майже через півроку після арешту Фірташа у Відні Boeing заявив, що відмовився від угоди і знайшов інше джерело титану.

Сам Фірташ заперечує, що готовий був платити хабарі, мав будь-які відносини з McKinsey і спростовує свою причетність до документа.

Більше про справу Дмитра Фірташа читайте у статті Української правди "Битва за Вашингтон. Лобі Дмитра Фірташа".

Нагадуємо:

Українського олігарха затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро.

США звинувачує Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 мільйонів доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ у Індії поза конкурсом. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

Сполучені Штати направили до Австрії запит на екстрадицію Фірташа, але 30 квітня 2015 року Земельний суд Відня у кримінальних справах відмовив Мінюсту США і не віддав олігарха.

Пізніше Фірташ направив до Конституційного суду Австрії подання з вимогою визнати неконституційною угоду про екстрадицію між Австрією і Сполученими Штатами, але суд відмовив у розгляді скарги.

Таким чином апеляційний суд отримав змогу розглянути скаргу прокуратури на рішення суду першої інстанції про заборону екстрадиції Фірташа до США.