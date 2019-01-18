АМКУ встановив монопольне становище "Укрзалізниці" на ринку перевезення вантажів

Антимонопольний комітет України дослідив ринок перевезення вантажів залізничним транспортом та встановив монопольне становище АТ "Укрзалізниця".

Про це повідомляється на сайті АМКУ.

На засіданні комітету було схвалено Звіт про результати дослідження.

Встановлено монопольне (домінуюче) становище АТ "Укрзалізниця" з часткою 100% на ринках надання в користування інфраструктури залізничного транспорту, надання послуг магістральних вантажних локомотивів та перевезення вантажів залізничним транспортом. Протягом 2017-2018 років "Укрзалізниця" мала ознаки монопольного (домінуючого) становища на ринку надання в користування вагонів в межах України з часткою, що перевищує 35%.

АМКУ схвалив внесення пропозицій до Кабінету Міністрів України та надання рекомендацій Міністерству інфраструктури України і "Укрзалізниці".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" в 2019 році планує в два етапи підвищити тарифи на пасажирські перевезення у внутрішньому сполученні, сумарно збільшивши їх на 25,4%.