"Укрзалізниця" хоче підвищити ціни на квитки двічі в 2019 році

Компанія "Укрзалізниця" в 2019 році планує в два етапи підвищити тарифи на пасажирські перевезення у внутрішньому сполученні, сумарно збільшивши їх на 25,4%.

Про це йдеться в проекті фінплану на наступний рік, який попередньо схвалила наглядова рада компанії, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У 2019 передбачається індексація тарифів на перевезення пасажирів в межах України з 1 квітня на 12% і з 1 жовтня на 12%, в середньому за рік підвищення тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні становитиме 12,4%", - вказується в пояснювальній записці.

Відповідно до неї, очікується також підвищення цін з квітня в міжнародному сполученні в середньому на 13-21% в залежності від категорії поїзда і типу вагона.

У той же час "Укрзалізниця" зазначає неможливість запланувати підвищення тарифів на приміські перевезення, так як облдержадміністрації "неохоче йдуть назустріч" і процедура узгодження з ними вимагає багато часу.

В результаті компанія сподівається збільшити доходи від перевезення пасажирів в порівнянні з цим роком на 18,5% - до 10,28 млрд грн, що становитиме 11,6% всіх її доходів, незважаючи на очікуване скорочення пасажиропотоку на 0,8% - до 28,65 млрд пасс.-км.

Зокрема, доходи від міжнародного сполучення можуть зрости на 5,9% - до 2,04 млрд грн, від внутрішнього - на 24,4%, до 7,54 млрд грн і від приміського - на 1,9%, до 0,7 млрд грн.