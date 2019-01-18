Всі розділи
Укр / Рус

Через газові контракти 2009 року Україна втратила 32 мільярди – Нафтогаз

П'ятниця, 18 січня 2019, 10:16

НАК "Нафтогаз України" оцінює збитки для України від газових контрактів 2009 року в 32 млрд доларів.

Про це на брифінгу у четвер заявив голова правління компанії Андрій Коболєв.

"За період до отримання "Нафтогазом" перемоги в Стокгольмському арбітражі Україна вже понесла безповоротні втрати на 32,1 млрд доларів, кожна українська родина – на 61 тис. гривень", заявив Коболєв.

"Якби "Нафтогаз" не домігся перемоги над "Газпромом", то Україна понесла би збитки, ще на 94,7 млрд доларів більші, кожна українська родина – на 177 тис. гривень більші", - додав він.

Нагадаємо, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж ухвалив остаточне рішення у спорі між "Газпромом" і "Нафтогазом України" у рамках контракту на транзит газу територією України.

Детальніше про газову суперечку читайте у матеріалі "Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом"

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Нафтогаз Газпром

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Нафтогаз: Завищені платіжки киянам - передвиборчі витівки "регіоналів" 17 січня 2019, 19:05
Гройсману не подобаються "захмарні" зарплати правління "Нафтогазу" 16 січня 2019, 12:05
"Нафтогаз" не вірить, що на перемовинах з "Газпромом" вийде домовитися 15 січня 2019, 20:06
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті