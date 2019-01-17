Суд у Швейцарії зняв арешт з активів "Газпрому"

Суд кантону Цуг 16 січня скасував свою постанову, винесену 29 травня 2018 року, про накладення в Швейцарії забезпечувальних заходів на акції "Газпрому" в Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG і на права вимоги "Газпрому" до цих компаній.

Про це повідомляє прес-служба російської компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

Як зазначено в повідомленні російської компанії, "Газпром" надалі захищатиме свої права відповідно до застосовного законодавства.

В свою чергу виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що зареєстровані в Швейцарії компанії Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG запевнили судових виконавців, що вони не можуть виконати рішення суду про заморозку акцій, які належать "Газпрому", оскільки акції випущені в документальній формі, і у них таких акцій немає.

"Тобто, цих активів "Газпрому", за даними цих компаній, у Швейцарії немає, принаймні їх поки що не вдалося знайти. Тому своє рішення про заморозку активів "Газпрому", оскільки вони не знайшлися у Швейцарії, суд в Швейцарії відмінив", - сказав він.

Вітренко нагадав, що відносно випадково "Нафтогаз" знайшов частину цих акцій у Великобританії, і дочірня компанія "Газпрому" вимушена була зобов’язатися перед судом у Лондоні нічого з цими акціями не робити до подальшого рішення суду.

"Після цих пригод з акціями "Північних потоків", випущених в документальній формі, які не зрозуміло де знаходяться і кому належать, можна повірити у теорії, що їх роздали "друзям Путіна", зокрема у Європі, і тому окремі політики у Європі так відчайдушно захищають "Північний потік-2", - зазначив виконавчий директор.

"Тепер про хороше. Своїм рішенням швейцарський суд підтвердив дійсність рішення арбітражу і можливість примусового виконання цього рішення у Швейцарії, потрібно лише знайти активи для стягнення. Тому ми продовжуємо шукати активи Газпрому у цій країні", - підсумував він.

Нагадаємо, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж ухвалив остаточне рішення у спорі між "Газпромом" і "Нафтогазом України" у рамках контракту на транзит газу територією України.



За заявою "Нафтогазу", що намагається примусово виконати рішення Стокгольмського арбітражу, суд кантону Цуг ухвалив постанову про накладення у Швейцарії забезпечувальних заходів на активи "Газпрому" в компаніях Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG.