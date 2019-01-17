Термінової докапіталізації потребує всього 1 банк — НБУ

За підсумками стрес-тестування банків один банк повинен докапіталізуватися, аби виконати вимоги по капіталу.

Про це заявила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова, повідомляє "Укрінформ".

"Якщо говорити про банки, які мають проблеми з дотриманням нормативів, то на сьогодні у нас є один банк, який за підсумками стрес-тесту 2018 року ще повинен здійснити докапіталізацію, і в нього є час до кінця березня поточного року", - сказала Рожкова.

Вона також нагадала, що Нацбанк у 2018 році визнав неплатоспроможним один банк - це ВТБ Банк.

Нагадуємо:

Національний банк України вперше опублікував результати оцінки стійкості 24 найбільших банків за підсумками стрес-тестів і вже проведених ними за вимогою НБУ заходів капіталізації.

Найбільшу (за абсолютною сумою) потребу в покритті браку капіталу зараз відчуває державний Укрексімбанк – 10,973 млрд грн. Згідно з оприлюдненими даними, вирішити цю проблему банк має виконанням плану реструктуризації до кінця 2019 року.

Після проведених банками заходів сьогодні лише один із них потребує прямої докапіталізації у першому кварталі 2019 року – Мегабанк на 611 млн грн.

Цій же фінустанові необхідно шляхом виконання плану реструктуризації до кінця наступного року покрити ще 2,266 млрд грн нестачі капіталу, що є другим після Укрексімбанку показником.

Капіталізації не потребують ПриватБанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, Креді Агріколь Банк, ОТП Банк.