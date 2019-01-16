Голова "Укртранснафти" призначений керівником нафтового дивізіону "Нафтогазу"
Середа, 16 січня 2019, 19:30
Глава компанії "Укртранснафта" Микола Гавриленко призначений главою нафтового дивізіону НАК "Нафтогаз України".
Про це йдеться у витягу з протоколу засідання НАК, який є в розпорядженні Економічної правди.
Згідно зі статутом дочірнього підприємства, рішення правління "Нафтогазу", накази та інші акти є обов'язковими до виконання керівником "Дивізіону "Нафта".
У 2017 році був узгоджений проект корпоративної стратегії НАК, якою передбачено, що компанія змінить модель управління бізнес-одиницями.
Пілотним проектом стратегії є створення дивізіонів "Нафта" і "Газ".
Главою дивізіону "Газ" призначений Андрій Фаворов.
Економічна правда
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